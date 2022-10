Galatasaray'dan bir sponsorluk anlaşması daha!

Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı şort yanı sponsorluğu anlaşması imzalandı.



Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili imza töreni, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'ın katılımıyla Nef Stadı'nda gerçekleşti.



Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın idari, teknik heyet ve oyuncu kadrosunun de yer aldığı törende konuşan Dikran Gülmezgil, Tunç Holding'in kulüplerine katkı vermeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Bugün karşınızda iki farklı şapkamla bulunuyorum. Öncelikle büyük bir onur duyduğum Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliği, diğeri ise kadın basketbol takımı isim sponsoru şapkası.Yönetim olarak ilk günden beri belirlediğimiz prensip, şubelerimizi sponsorlarımızla birlikte yönetmek yönünde oldu. Biz bu iş birliklerini, salt bir gelir kalemi olarak değil, markaların karşılıklı değer aktarımıyla gelişme modeli olarak kabul ediyoruz. Tunç Holding'in kıymetli yönetim kurulu başkanı Dinçer Azaphan Bey, hepimizin bildiği gibi Galatasaraylılığı ve ihtiyaç olduğu her zaman yardıma hazır olmasıyla kulübümüze katkı vermeye devam ediyor. Kendisinin bu modeli daha da ileri götürmek için her zaman bize destek vereceğini biliyorum. Kendisine burada hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, hedef koyduğumuz başarılara birlikte ulaşmayı diliyorum."



Dinçer Azaphan da tekrar bir lansmanda olmaktan gurur duyduğunu ve kulüp yöneticilerine teşekkür ettiğini söyleyerek, "Çok ilgilendiniz, logomuzu basketbola da ilave ettiniz. Geçen hafta da buradaydık. '10'da 10 hedef, Metin Oktay ruhu' diyorduk, onu da Allah nasip etti. Her lansmanda da söylüyorum; kulübüm öngördüğü sürece biz bu yola devam edeceğiz. Galatasaray ile Tunç Holding'i yan yana getirmek bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından iş birliği anlaşması imzalandı.





