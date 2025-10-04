Galatasaray'dan Beşiktaş yönetimine jest!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı cepheden konuk ekibe jest geldi.
HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı kulübün delegasyonunu 18.30'da statta yemek organizasyonuyla ağırlayacak.
Beşiktaş yönetimi de Galatasaray'a Ramazan Ayı'nda iftar vermişti.
