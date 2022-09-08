Galatasaray'dan Ankaragücü'ne 2 transfer

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray 'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelen oyuncuların yanısıra gidenler için de gelişmeler yaşanıyor.



Kadroda düşünülmeyen ve Süper Lig'den birçok talibi olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu.



Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığı duyuruldu.



Galatasaray'dan yapılan duyuruda ise iki isim için kiralama bedeli olmadığı, futbolcuların maaşlarının MKE Ankaragücü tarafından karşılanacağı belirtildi.









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