Galatasaray'dan Alanyaspor karşısında kötü seri!

Galatasaray, son 3 sezonda evinde yaptığı 4 maçta Alanyaspor'u mağlup edemedi. İşte haberin detayları...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Alanyaspor karşısında kötü seri!
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23 Kasım 2023 08:58
Cimbom cumartesi evinde konuk edeceği Alanyaspor karşısında son dönemdeki kötü seriye artık bir son vermek amacında.

Galatasaray, turuncu yeşilliler karşısında son 3 sezonda taraftarı önünde oynadığı 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında galibiyet alamadı. Rakibini son olarak evinde 2019-20'da yenen Aslan, 2020-21'deki maçta 2-1 mağlup oldu. O sezon Türkiye Kupası'nda ise çeyrek final mücadelesinde yine sahasında rakibine 3-2 yenilerek elendi.

YARA SARILACAK

Sarı kırmızılı takım 2020-21'de sahasında 1-0'lık skor ile kaybederken, geçen sezon oynanan puan mücadelesi de 2-2 sona erdi. 4 maçtır yaşadığı kötü seriyi bitirmek isteyen Galatasaray galibiyetle Hatayspor karşılaşmasındaki yenilgisini de telafi etmek amacında.

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