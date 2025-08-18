Galatasaray'dan Akanji için resmi teklif! Menajeri geliyor

Galatasaray, Manchester City forması giyen İsviçreli stoper Manuel Akanji için kulübüne resmi transfer teklifinde bulundu.



Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, iki kulüp arasında görüşmeler resmen başladı.



MENAJERİ BU HAFTA İSTANBUL'A GELECEK





Transfer süreciyle ilgili önemli bir gelişme de oyuncunun temsilcisinden geldi. Akanji'nin menajeri, Galatasaray ile yüz yüze görüşmelerde bulunmak üzere bu hafta İstanbul'a gelecek.





Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile oynanan karşılaşmada Manchester City'nin maç kadrosunda yer alan Akanji, mücadelede süre alamadı. 30 yaşındaki savunmacı, City kariyerinde önemli maçlara çıkmış ve istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti.

Sarı-kırmızılılar, stoper hattını güçlendirmek adına girişimlerini sürdürürken Akanji transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.





MANCHESTER CITY KARNESİ





Mavilerde 136 resmi maça çıkan Manuel Akanji, 136 resmi maçta 5 gol ve 3 asist ile oynadı.



