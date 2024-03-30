Galatasaray'dan Aaron Boupendza bombası!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor. Listede Süper Lig'in eski yıldızı ve gol kralı Aaron Boupendza da bulunuyor.

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Galatasaray'dan Aaron Boupendza bombası!
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30 Mart 2024 11:22
Son güncelleme 30 Mart 2024 11:23
Şampiyonluk yarışını önde götürmeyi sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Cimbom, birçok ismi listesinde bulundururken özellikle Carlos Vinicius'un takımdan ayrılmasının yanı sıra Icardi'nin zaman zaman yokluğunda kalite yokluğunu aratmaması ile birlikte farklı rollerde de oynayabilmesi nedeniyle Araron Boupendza gündeme geldi.

6.5 MİLYON EURO'YA MLS'E GİTTİ

Hatayspor'daki peformansı sonrası Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye rekor transfer bedeli ile imza atan Boupendza, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezon başında ise MLS takımlarından FC Cincinnati'ye 6.5 milyon euro karşılığında imza attı.

Amerikan liginde bu sezon 26 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Henüz adapte olamadığı ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu yıldız için girişimler başlayacak. 

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