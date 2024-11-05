Galatasaray'dan 125 milyon TL'lik anlaşma

Galatasaray, Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 125 milyon TL'lik anlaşma
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05 Kasım 2024 22:05
Galatasaray, Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldığını duyurdu. 

Sarı-Kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir."
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