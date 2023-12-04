Galatasaray'daki gol kraliçeliğini Fenerbahçe'de de yaşamak istiyor

Geçen sezon Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen ve attığı 23 golle gol kraliçesi olan Yağmur Uraz, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda da aynı başarıya ulaşmak istediğini söyledi.A Milli Kadın Futbol Takımı'nın da golcülerinden olan Yağmur Uraz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım ile C Ligi'ndeki son maçta yarın Gürcistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Yağmur Uraz,diye konuştu.Geçen sezon Galatasaray formasıyla attığı 23 golle yaşadığı gol kraliçeliğini Fenerbahçe forması ile de yaşamak istediğini aktaran Yağmur Uraz,ifadelerini kullandı.Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili de konuşan Yağmur Uraz,değerlendirmesinde bulundu.