Galatasaray'da Ziyech'in durumu sezon sonuna kaldı

'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen'in durumu sezon sonuna kaldı.Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan oyuncunun talipleri geri çekildi ve devre arasındaki ayrılık ihtimali ortadan kalktı.Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen Ziyech, Afrika Kupası'nda sakatlandığı için kalan maaşının büyük bölümü FIFA tarafından karşılanacak.30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.