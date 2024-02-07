Galatasaray'da Ziyech'in durumu sezon sonuna kaldı

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılığı gündeme gelen isimlerden Hakim Ziyech'in sakatlığı sonrası taliplerinin geri çekildiği ve durumunun sezon sonu netleşeceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ziyech'in durumu sezon sonuna kaldı
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07 Şubat 2024 08:32
Son güncelleme 07 Şubat 2024 08:37
Galatasaray'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Hakim Ziyech'in durumu sezon sonuna kaldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan oyuncunun talipleri geri çekildi ve devre arasındaki ayrılık ihtimali ortadan kalktı.

Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen Ziyech, Afrika Kupası'nda sakatlandığı için kalan maaşının büyük bölümü FIFA tarafından karşılanacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.  

 
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