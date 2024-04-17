Galatasaray'da Ziyech'e övgü: '2024 model Hagi'

Galatasaray'da Alanyaspor deplasmanında oyuna ikinci yarı girip harika bir gol atan ve maçın kazanılmasında önemli bir payı bulunan Hakim Ziyech'e büyük övgü var.
"2024 MODEL HAGI"
Yöneticiler, Faslı futbolcu için, Alanya dönüşünde, "2024 model Hagi gibi. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Kasımpaşa maçına da damga vurmuştu. Ziyech bu motivasyonuyla devam ederse son 6 haftadaki en büyük kozumuz olur" değerlendirmesi yaptı.
Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcu, Galatasaray'da bir yıl daha kalması durumunda 2 milyon 850 bin euro garanti para alacak.
"ÇIK KALİTENİ GÖSTER"
Teknik direktör Okan Buruk'un Alanya maçının devre arasında oyuna girmek için bekleyen futbolcuya, önce uygulanmasını istediği taktiği uzun uzun anlattığı, ardından da, "Çık kaliteni göster. Sana ihtiyacımız var" diyerek motive ettiği öğrenildi.
"2024 MODEL HAGI"
Yöneticiler, Faslı futbolcu için, Alanya dönüşünde, "2024 model Hagi gibi. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Kasımpaşa maçına da damga vurmuştu. Ziyech bu motivasyonuyla devam ederse son 6 haftadaki en büyük kozumuz olur" değerlendirmesi yaptı.
Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcu, Galatasaray'da bir yıl daha kalması durumunda 2 milyon 850 bin euro garanti para alacak.
"ÇIK KALİTENİ GÖSTER"
Teknik direktör Okan Buruk'un Alanya maçının devre arasında oyuna girmek için bekleyen futbolcuya, önce uygulanmasını istediği taktiği uzun uzun anlattığı, ardından da, "Çık kaliteni göster. Sana ihtiyacımız var" diyerek motive ettiği öğrenildi.