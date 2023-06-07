Galatasaray'da Zaniolo giderse hedef Ziyech

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılması durumunda Hakim Ziyech kadroya katılması hedefleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaniolo giderse hedef Ziyech
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07 Haziran 2023 09:53
Son güncelleme 07 Haziran 2023 10:20
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde patlama yapan Nicolo Zaniolo tekrar İtalya Milli Takımı'na döndü.

Zaniolo'nun ülkesi İtalya adına sergileyeceği performans, transferinde belirleyici olacak. Sözleşmesinde serbest kalma bedeli 35 milyon euro yazan İtalyan yıldız için Galatasaray cephesi 25 milyon euro üzerinde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

23 yaşındaki hücum oyuncusunun satılması halinde Chelsea'den Hakim Ziyech gündeme gelecek. Ziyech, geride kalan sezonda Chelsea'de istediği süreleri alamadı. 30 yaşındaki Faslı futbolcu, sol ayağını kullanıp sağ açık olarak görev yapıyor.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 Dronten, Hollanda doğumlu Hakim Ziyech, futbola Heerenveen'in altyapısında başladı. Sonrasında Twente, Ajax ve Chelsea formalarını giydi. Fas Milli Takımı ile 52 maça çıkarken 19 gol kaydetti. Bu sezon 18 Premier Lig maçında görev alırken 3 asist yaptı. 

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