Galatasaray'da yine aynı kabus: Bek!

Galatasaray, Ajax ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna play-off'tan devam edecek.
Transfer konusunda yönetime eleştiride bulunan Galatasaray'da Ajax maçına çıkan ilk 11'deki iki ismin mevkisi de tepkilere neden oldu.
Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı Sparta Prag maçlarına sağ bekte Kaan Ayhan ve sol bekte Berkan Kutlu ile çıkmış ve Çekya temsilcisine yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Sarı-kırmızılılarda aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bekte aynı isimlerle Ajax deplasmanına çıkması taraftarın tepkisini çekti.
"BERKAN KLASİĞİ"
Galatasaray'ın Ajax ile oynadığı karşılaşmayı Hürriyet'teki köşesinde değerlendiren Uğur Meleke de sarı-kırmızılılara eleştiride bulundu.
Uğur Meleke, "UEFA Avrupa Ligi'ni Hollanda'da bitiren iki temsilcimizden Galatasaray, Amsterdam Arena'dan çıkamadı. Aslında durum 1-0'ken Galatasaray maçı çevirecek pozisyonları yaratmıştı ama yine bir Berkan klasiğiyle müsabakanın fişi çekildi. Nasıl oluyorsa oluyor, transfer tıkanıyor, birileri sakatlanıyor, Galatasaray bir şekilde her sezon Avrupa'da kritik maçlara sol bekte Berkan'la çıkıyor! Geçen sene Sparta Prag maçları, bu sezon Ajax müsabakası. Enteresan gerçekten." ifadelerini yazdı.
Transfer konusunda yönetime eleştiride bulunan Galatasaray'da Ajax maçına çıkan ilk 11'deki iki ismin mevkisi de tepkilere neden oldu.
Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı Sparta Prag maçlarına sağ bekte Kaan Ayhan ve sol bekte Berkan Kutlu ile çıkmış ve Çekya temsilcisine yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Sarı-kırmızılılarda aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bekte aynı isimlerle Ajax deplasmanına çıkması taraftarın tepkisini çekti.
"BERKAN KLASİĞİ"
Galatasaray'ın Ajax ile oynadığı karşılaşmayı Hürriyet'teki köşesinde değerlendiren Uğur Meleke de sarı-kırmızılılara eleştiride bulundu.
Uğur Meleke, "UEFA Avrupa Ligi'ni Hollanda'da bitiren iki temsilcimizden Galatasaray, Amsterdam Arena'dan çıkamadı. Aslında durum 1-0'ken Galatasaray maçı çevirecek pozisyonları yaratmıştı ama yine bir Berkan klasiğiyle müsabakanın fişi çekildi. Nasıl oluyorsa oluyor, transfer tıkanıyor, birileri sakatlanıyor, Galatasaray bir şekilde her sezon Avrupa'da kritik maçlara sol bekte Berkan'la çıkıyor! Geçen sene Sparta Prag maçları, bu sezon Ajax müsabakası. Enteresan gerçekten." ifadelerini yazdı.