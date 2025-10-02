02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Galatasaray'da yıllardır süren sıkıntı bitti!

Galatasaray'da Okan Buruk döneminde dikkat çeken bek sıkıntısı bu sezon sona erdi.

Galatasaray'da yıllardır süren sıkıntı bitti!
Galatasaray'da şampiyon tamamlanan 3 yıla rağmen özellikle yaşanan bek sıkıntıları dikkat çekti.

Sarı-kırmızılılar, sağ bekte Sacha Boey sonrası sıkıntı yaşadı. Sol bekte ise Okan Buruk'un ilk imzasından itibaren büyük sıkıntı çekti.

Galatasaray, bu bölgelere sürekli oyuncu transfer ederken, Okan Buruk bu iki mevkide zaman zaman farklı denemeler yaptı ve bu mevkiye oyuncu devşirdi.


SAĞ BEK

Galatasaray'da bu sezon ise bu sıkıntı sona ermiş görünüyor. Sarı-kırmızılı takım sezona sağ bekte Roland Sallai ile başladı. Macar futbolcu, bu mevkide başarılı performansıyla öne çıktı. Yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer edilen Wilfried Singo da Alanyaspor maçındaki sağ kanattan getirdiği topta yaptığı asisti ve Liverpool karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti.

SOL BEK

Galatasaray'da sol bek sıkıntısı ise bu sezon Eren Elmalı ve Ismail Jakobs ile sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon transfer ettiği Jakobs'un uzun süreli sakatlıkları sonrası devre arasında Eren Elmalı'yı transfer etmişti.

Şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Eren Elmalı, yeni sezona da iyi başladı. Okan Buruk, Eren ile birlikte Jakobs'u da bu bölgede oynatmaya devam etti. Başarılı teknik adam, zaman zaman iki isme de aynı anda forma verdi. Eren Elmalı'nın başarılı performansının ardından Jakobs da Liverpool maçındaki performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Galatasaray'da oyuncuların bu performansı sonrası, "Bek sıkıntımız sona erdi." yorumları yapılmaya başlandı.

