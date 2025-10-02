Galatasaray'da yıllardır süren sıkıntı bitti!

Galatasaray'da şampiyon tamamlanan 3 yıla rağmen özellikle yaşanan bek sıkıntıları dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılar, sağ bekte Sacha Boey sonrası sıkıntı yaşadı. Sol bekte ise Okan Buruk'un ilk imzasından itibaren büyük sıkıntı çekti.
Galatasaray, bu bölgelere sürekli oyuncu transfer ederken, Okan Buruk bu iki mevkide zaman zaman farklı denemeler yaptı ve bu mevkiye oyuncu devşirdi.
SAĞ BEK
Galatasaray'da bu sezon ise bu sıkıntı sona ermiş görünüyor. Sarı-kırmızılı takım sezona sağ bekte Roland Sallai ile başladı. Macar futbolcu, bu mevkide başarılı performansıyla öne çıktı. Yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer edilen Wilfried Singo da Alanyaspor maçındaki sağ kanattan getirdiği topta yaptığı asisti ve Liverpool karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti.
SOL BEK
Galatasaray'da sol bek sıkıntısı ise bu sezon Eren Elmalı ve Ismail Jakobs ile sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon transfer ettiği Jakobs'un uzun süreli sakatlıkları sonrası devre arasında Eren Elmalı'yı transfer etmişti.
Şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Eren Elmalı, yeni sezona da iyi başladı. Okan Buruk, Eren ile birlikte Jakobs'u da bu bölgede oynatmaya devam etti. Başarılı teknik adam, zaman zaman iki isme de aynı anda forma verdi. Eren Elmalı'nın başarılı performansının ardından Jakobs da Liverpool maçındaki performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Galatasaray'da oyuncuların bu performansı sonrası, "Bek sıkıntımız sona erdi." yorumları yapılmaya başlandı.
