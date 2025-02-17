Galatasaray'da yıldızlar düşüşe geçti!

Galatasaray'da yıldız isimler son dönemde düşüşe geçti.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yıldızlar düşüşe geçti!
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17 Şubat 2025 12:19
Galatasaray 2024-25 sezonuna Süper Lig'de üst üste üç, toplamda 25. şampiyonluk ve beşinci yıldız parolasıyla başlarken, bir diğer hedefini de Avrupa'da başarı olarak belirlemişti.

Sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Aslan daha sonra toparlandı ve ligi yine domine etti. Yenilmezlik serisi halen 23 maç. Ancak Avrupa sonuçları istendiği gibi gitmiyor, sahada sergilenen futbol da tatmin etmiyor. Sarı-kırmızılılar hem savunmada hem de hücumda sıkıntı çekiyor.

HÜCUM HATTI DÜŞÜŞTE

Rakamlar da bunu kanıtlıyor ama dikkat çekici bir gerçek daha var: Hücum hattındaki düşüş

Mauro Icardi'nin yokluğunun hücum performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu. Victor Osimhen'in de katkısıyla Galatasaray, sezonun ilk devresini geçen sezondan daha iyi hücum performansıyla kapattı.

Ancak takımın skor üretmesine katkıda bulunan isimler 2025'in başında tel tel dökülüyor. Osimhen, Mertens, Yunus, Barış Alper ve Sara; süre aldıkları son beş maçta büyük hayal kırıklığı oldu. Bu isimlerden Osimhen ikisi penaltıdan üç gol atabildi.

Mertens'in üç, Yunus'un bir asisti var. Barış Alper ve Sara ise oynadıkları son beş maçta ne gol ne de asist katkısı yapabildi.

Sakatlıklar, ritim kaybı ve sistem-diziliş değişikliklerinin, bu düşüşte rol oynadığı tahmin ediliyor.

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