Galatasaray'da yeni transfer Trabzon'da yok

Galatasaray'da hafif sakatlığı olan yeni transfer Gustavo Assunçao, Trabzon'a götürülmüyor.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da yeni transfer Trabzon'da yok
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09 Eylül 2021 14:22
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde hazırlıklar sürerken, yeni transfer Gustavo Assunçao'nun karşılaşmada oynayamayacağı ortaya çıktı.

Nevzat Dindar'ın haberine göre hafif sakatlığı bulunan Assunçao Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ama riske edilmemesi için kadroya alınmayacağı öğrenildi.


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