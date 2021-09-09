Galatasaray'da yeni transfer Trabzon'da yok

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde hazırlıklar sürerken, yeni transfer Gustavo Assunçao'nun karşılaşmada oynayamayacağı ortaya çıktı.
Nevzat Dindar'ın haberine göre hafif sakatlığı bulunan Assunçao Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ama riske edilmemesi için kadroya alınmayacağı öğrenildi.
Nevzat Dindar'ın haberine göre hafif sakatlığı bulunan Assunçao Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ama riske edilmemesi için kadroya alınmayacağı öğrenildi.