Marcao'yu 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray, hazırlık maçlarında yaşanan problemin ardından sol stopere takviye yapma kararı aldı.Sarı-Kırmızılılar'ın listesinin ilk sırasında ise Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'in İspanyol oyuncusu Pablo Mari var.İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray, Torreira transferi sırasında Mari'yi de Arsenal'den istedi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, İngilizler, oyuncuya İtalya'dan da talipler olduğunu duyurdu.Arsenal, 2020 Ocak'ta Flamengo'dan kiraladığı Mari'nin bonservisini 1 Temmuz 2020'de aldı. Ancak 1.5 sezonda Arteta'nın gözüne giremeyen İspanyol oyuncu, geçen sezonun devre arasında Udinese'ye kiralandı. İtalyan ekibinde 15 maça çıkıp 2 gol atsa da Udinese tarafından bonservisi alınmadı. White, Magalhaes, Saliba ve Holding'in ardından beşinci stoper konumuna düşen Mari de oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.