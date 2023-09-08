Kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak üzere çalışmalar yapan Galatasaray, son olarak Emin Bayram'ı Westerlo'ya, Midtsjö'yü de Pendik'e gönderdi.
Dubois de Başakşehir'le görüşürken, Luyindama'nın sözleşme feshi için görüşmeler devam ediyor.
Ayrıca Sergio Oliveira'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklif de değerlendirmeye alındı. Portekizli futbolcu gitmeyi kabul ederse, Sarı-Kırmızılı yönetim de bu transfere kolaylık sağlayacak.
37 yaşındaki Mertens'in de birkaç Suudi kulübüyle temas halinde olduğu belirtiliyor.
Dubois de Başakşehir'le görüşürken, Luyindama'nın sözleşme feshi için görüşmeler devam ediyor.
Ayrıca Sergio Oliveira'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklif de değerlendirmeye alındı. Portekizli futbolcu gitmeyi kabul ederse, Sarı-Kırmızılı yönetim de bu transfere kolaylık sağlayacak.
37 yaşındaki Mertens'in de birkaç Suudi kulübüyle temas halinde olduğu belirtiliyor.