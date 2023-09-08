Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2023 08:55
Kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak üzere çalışmalar yapan Galatasaray, son olarak Emin Bayram'ı Westerlo'ya, Midtsjö'yü de Pendik'e gönderdi.

Dubois de Başakşehir'le görüşürken, Luyindama'nın sözleşme feshi için görüşmeler devam ediyor.



Ayrıca Sergio Oliveira'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklif de değerlendirmeye alındı. Portekizli futbolcu gitmeyi kabul ederse, Sarı-Kırmızılı yönetim de bu transfere kolaylık sağlayacak.

37 yaşındaki Mertens'in de birkaç Suudi kulübüyle temas halinde olduğu belirtiliyor.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery