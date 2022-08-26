Galatasaray'da Xeka bilmecesi

Geçtiğimiz haftalarda ismi ciddi şekilde Galatasaray'la anılan Xeka, Roma'yla yaptığı transfer görüşmelerinden de sonuç alamadı. Lille'den ayrılan ve bonservisini eline alan Portekizli orta saha için Galatasaray'dan yeni bir adım atılmayacağı merak konusu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Xeka bilmecesi
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26 Ağustos 2022 12:31
Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Daha evvel uzun süre orta saha transferi için Xeka ile görüşen Cim Bom, Portekizli oyuncuyla anlaşmaya varamamıştı.

Lille'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın ardından Roma'yla da pazarlıklar yaptı. Fakat yıldız oyuncunun Çizme ekibinden gelen yıllık 2 milyon euroluk teklifi kabul etmediği öğrenildi.

YENİ BİR ADIM ATILACAK MI?

Xeka, daha önce Cenk Ergün'le görüşmüş, ancak yapılan sıkı pazarlıklardan sonuç çıkmamıştı. Başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili Sarı-Kırmızılı takımdan yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu. 




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