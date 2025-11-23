Galatasaray'da Wilfried Singo tehlikesi!

Galatasaray, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumunu açıkladı.
TEDAVİ SÜRECİ 4 HAFTA
Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray'da Wilfried Singo için 4 haftalık tedavi süreci öngörülüyor.
AFRİKA KUPASI
Singo, sakatlığının ardından ülkesi Fildişili Sahili ile Afrika Kupası'na giderse, Galatasaray 24 yaşındaki oyuncusundan uzun bir süre faydalanamayacak.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Singo, daha önce de Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve yaklaşık bir ay forma giyememişti.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Singo, 1 asist yaptı.
AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?
Afrika Kupası bu yıl 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
TEDAVİ SÜRECİ 4 HAFTA
Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray'da Wilfried Singo için 4 haftalık tedavi süreci öngörülüyor.
AFRİKA KUPASI
Singo, sakatlığının ardından ülkesi Fildişili Sahili ile Afrika Kupası'na giderse, Galatasaray 24 yaşındaki oyuncusundan uzun bir süre faydalanamayacak.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Singo, daha önce de Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve yaklaşık bir ay forma giyememişti.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Singo, 1 asist yaptı.
AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?
Afrika Kupası bu yıl 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.