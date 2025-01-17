Galatasaray'da Walker için indirim şart!

Galatasaray ara transferde yıllardır büyük sıkıntı çektiği sağ bek sorununu gidermekte kararlı. Sacha Boey'in ayrılığı sonrası bu bölgede ne Leo Dubois ne Serge Auirer'den verim alabilen sarı kırmızılılarda sezon başı 9 milyon Euro bonservisle takıma kazandırılan Elias Jelert de bir türlü beklenen performansa ulaşamadı.
Jelert'ten çok bu bölgede Kaan Ayhan oynatırken zaman zaman Barış Alper ile Metehan Baltacı da görev yaptı. Bu bölgede krizi gidermek isteyen sarı kırmızılılar rotasını Manchester City'den Kyle Walker'a dikti.
PEP'İN ÖNCELİĞİ DEĞİL
2017-18'den bu yana forma giydiği City'de başarılı bir kariyere imza atan Walker artık bir zamanlar gözdesi olduğu Pep Guardiola'nın öncelikli tercihi değil. Takımda düşünülmeyen 34 yaşındaki yıldız için Galatasaray; Mauro Icardi, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi yıldızları takıma kazandıran menajer George Gardi'yi görevlendirdi.
İNDİRİM ŞART
Sarı-kırmızılılar 4 milyon euro talep eden tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isterken İngiliz ekibi ve Walker'ın yanıtı bekleniyor. Kyle Walker ücretinde indirim yaparsa Galatasaray transferi bitirmek için düğmeye basacak.
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.
Jelert'ten çok bu bölgede Kaan Ayhan oynatırken zaman zaman Barış Alper ile Metehan Baltacı da görev yaptı. Bu bölgede krizi gidermek isteyen sarı kırmızılılar rotasını Manchester City'den Kyle Walker'a dikti.
PEP'İN ÖNCELİĞİ DEĞİL
2017-18'den bu yana forma giydiği City'de başarılı bir kariyere imza atan Walker artık bir zamanlar gözdesi olduğu Pep Guardiola'nın öncelikli tercihi değil. Takımda düşünülmeyen 34 yaşındaki yıldız için Galatasaray; Mauro Icardi, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi yıldızları takıma kazandıran menajer George Gardi'yi görevlendirdi.
İNDİRİM ŞART
Sarı-kırmızılılar 4 milyon euro talep eden tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isterken İngiliz ekibi ve Walker'ın yanıtı bekleniyor. Kyle Walker ücretinde indirim yaparsa Galatasaray transferi bitirmek için düğmeye basacak.
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.