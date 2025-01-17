Galatasaray'da Walker için indirim şart!

Galatasaray'ın gündemine gelen Kyle Walker, 4 milyon euro talep ediyor. İngiliz yıldız ücretinde indirim yaparsa Galatasaray transferi bitirmek için düğmeye basacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Walker için indirim şart!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 08:53
Galatasaray ara transferde yıllardır büyük sıkıntı çektiği sağ bek sorununu gidermekte kararlı. Sacha Boey'in ayrılığı sonrası bu bölgede ne Leo Dubois ne Serge Auirer'den verim alabilen sarı kırmızılılarda sezon başı 9 milyon Euro bonservisle takıma kazandırılan Elias Jelert de bir türlü beklenen performansa ulaşamadı.

Jelert'ten çok bu bölgede Kaan Ayhan oynatırken zaman zaman Barış Alper ile Metehan Baltacı da görev yaptı. Bu bölgede krizi gidermek isteyen sarı kırmızılılar rotasını Manchester City'den Kyle Walker'a dikti.

PEP'İN ÖNCELİĞİ DEĞİL

2017-18'den bu yana forma giydiği City'de başarılı bir kariyere imza atan Walker artık bir zamanlar gözdesi olduğu Pep Guardiola'nın öncelikli tercihi değil. Takımda düşünülmeyen 34 yaşındaki yıldız için Galatasaray; Mauro Icardi, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi yıldızları takıma kazandıran menajer George Gardi'yi görevlendirdi.

İNDİRİM ŞART

Sarı-kırmızılılar 4 milyon euro talep eden tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isterken İngiliz ekibi ve Walker'ın yanıtı bekleniyor. Kyle Walker ücretinde indirim yaparsa Galatasaray transferi bitirmek için düğmeye basacak.

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery