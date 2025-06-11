Galatasaray'da veda ve son şans!

TFF'nin yeni sezon için belirlediği 12+2 kuralına Galatasaray'da Elias Jelert ve Yusuf Demir uyuyor.
Bu iki isimden Jelert'in kiralanmasına karar verildi. Sağ bekte Sallai, Kaan Ayhan ve Frankowski'nin gerisine düşen Danimarkalı futbolcu, Avrupa'da düzenli oynayacağı bir takıma kiralanacak.
Sözleşmesinin son sezonuna girecek Yusuf Demir'e ise hazırlık kampında son bir şans verilecek.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 17 maçta süre bulan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Elias Jelert ise süre bulduğu 35 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
Bu iki isimden Jelert'in kiralanmasına karar verildi. Sağ bekte Sallai, Kaan Ayhan ve Frankowski'nin gerisine düşen Danimarkalı futbolcu, Avrupa'da düzenli oynayacağı bir takıma kiralanacak.
Sözleşmesinin son sezonuna girecek Yusuf Demir'e ise hazırlık kampında son bir şans verilecek.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 17 maçta süre bulan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Elias Jelert ise süre bulduğu 35 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
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