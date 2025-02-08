Galatasaray'da transferde sirkülasyonu bitmiyor

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ın 'doldur boşalt' transfer tablosu dikkat çekti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı 11 yabancı futbolcunun dokuzuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takımda geçen yıldan kalan iki yabancıdan biri Davinson Sanchez diğeri de Mauro Icardi oldu.
GEÇEN SEZONKİ TRANSFERLER
Aslan, geçen yıl kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Tete'yi bonservis bedeli ödemeden aldı. Angelino, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ise kiralık olarak kadroya katıldı. Veda edilen dokuz isimden sadece Derrick Köhn için 3 milyon 350 bin euro, Cedric Bakambu için de 700 bin euro bonservis bedeli ödendi.
Gönderilen dokuz isimden de beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluğa ulaşsa da yaptığı hamleler 'karavana' olarak göze battı.
BU SEZONKİ TRANSFERLER
Galatasaray, bu sezona da yabancı olarak Gabriel Sara, Elias Jeler, Roland Sallai, İsmail Jakobs, Michy Batshuayi, Victor Osimhen'i sezon başında, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı devre arasında kadroya kattı.
UEFA listesine Roland Sallai, Alvaro Morata ve Carlos Cuesta eklenirken, sarı-kırmızılı takımda ikinci dönemini yaşayacak olan Mario Lemina liste dışında kaldı.
Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı 11 yabancı futbolcunun dokuzuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takımda geçen yıldan kalan iki yabancıdan biri Davinson Sanchez diğeri de Mauro Icardi oldu.
GEÇEN SEZONKİ TRANSFERLER
Aslan, geçen yıl kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Tete'yi bonservis bedeli ödemeden aldı. Angelino, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ise kiralık olarak kadroya katıldı. Veda edilen dokuz isimden sadece Derrick Köhn için 3 milyon 350 bin euro, Cedric Bakambu için de 700 bin euro bonservis bedeli ödendi.
Gönderilen dokuz isimden de beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluğa ulaşsa da yaptığı hamleler 'karavana' olarak göze battı.
BU SEZONKİ TRANSFERLER
Galatasaray, bu sezona da yabancı olarak Gabriel Sara, Elias Jeler, Roland Sallai, İsmail Jakobs, Michy Batshuayi, Victor Osimhen'i sezon başında, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı devre arasında kadroya kattı.
UEFA listesine Roland Sallai, Alvaro Morata ve Carlos Cuesta eklenirken, sarı-kırmızılı takımda ikinci dönemini yaşayacak olan Mario Lemina liste dışında kaldı.