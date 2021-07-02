Galatasaray'da transfer müjdesi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, transfer çalışmalarına değindi.

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Galatasaray'da transfer müjdesi
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02 Temmuz 2021 20:27
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın transfer tahtasının açıldığını söyleyen Epözdemir, "153 milyon TL'lik 2013 yılına ait, Galatasaray'a kesilen vergi cezasını 10 gün içerisinde iptal ettirdik. Tudor ile ilgili kesinleştirilmiş yükümlülüğümüzü ödedik. Oğulcan Çağlayan ile ilgili olan transfer yasağımız Tahkim Kurulu'ndan kaldırdık. Dün akşam itibarıyla Galatasaray'ın transfer yasağı kalkmıştır. Artık transferlerin resmiyete döküleceği günler yaşanacak" dedi.

Galatasaraylı taraftarlara seslenen Epözdemir, "Taraftarlarımız müsterih olsun. Kısa süre içerisinde onların da arzu ettiği, Galatasaray'ın önümüzdeki 3 yılını garanti altına alacak transferler gelecek." ifadelerini kullandı.


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