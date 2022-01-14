Galatasaray'da Torrent'in hedefi Sanz!

Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmezken Trabzonspor ile puan farkının 22'ye çıkmasının ardından Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Hemen ardından yeni teknik direktör belli oldu. Başkan Burak Elmas'ın bizzat görüşerek getirdiği Domenec Torrent göreve başladı... İspanyol hoca ayağının tozuyla idmana çıktı.



Gece gündüz demeden Galatasaray'ın maçlarını izledi ve eksikleri tespit etti. Sarı- kırmızılı takım hakkında kabataslak da olsa bir fikir edinen deneyimli hocanın, ilk transfer isteği de belli oldu. Gelen bilgilere göre, Torrent, orta sahada takımın çok daha hızlı pas yapmasını sağlayacak, oyunun defansif yönünü de eline alabilecek bir isim istedi.



1.5 YILLIĞINA GALATASARAY'A GELİR

Başkan Burak Elmas'ın önüne koyduğu ve açığı kapatması düşünülen ismin Barcelona B takımında forma giyen, zaman zaman A takımla da çalışan Alvaro Sanz olduğu öğrenildi. 2001 doğumlu Sanz'ın istatistik özellikleri, futbol anlayışı ve Barcelona yönetiminin kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Yetiştirme amaçlı 1.5 yıllığına teklif yapılırsa Barcelona'nın Sanz'ı kiralama ihtimali olduğunu anlattı. 14 yaşından beri Barcelona alt yapısında olduğunu La Masia'dan yetiştiğinden bahsetti. Sanz'ın çok ciddi bir geleceği olduğunu iddia eden Torrent, ünlü menajerlik şirketiyle anlaşmasının da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Elmas da gerekli temasların başlaması talimatı verdi.



KÖKLERİ BARCELONA'DA

Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Katalan devinin 2008-2012 yılları arasındaki unutulmaz döneminde ünlü hocayla çalışan Torrent'in Katalan ekiple sıkı bağları bulunuyor. Bu nedenle Sanz transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.



16 MAÇTA OYNADI

Barcelona'nın tüm altyapılarında görev yapan Alvaro Sanz geçen sezon B takımına dahil edildi. Alt ligde 16 karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki ön libero, ayrıca La Liga'da bu sezon 2 maçta A takım forması giydi. 1 kez de İspanya Kral Kupası'nda oynadı.





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