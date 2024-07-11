Galatasaray'da sürpriz istifa!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan Galatasaray AŞ'deki görevinden istifa etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da sürpriz istifa!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 17:51
Son güncelleme 11 Temmuz 2024 18:14
Galatasaray AŞ'de sürpriz bir istifa gelişmesi yaşandı.
 
Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi olan Can Natan Galatasaray AŞ'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
 
Sarı-kırmızılı kulübün Kap'a bildirdiği açıklamada, ''Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Natan 11.07.2024 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.
 
İSTİFA SONRASI AÇIKLAMA
 
Can Natan, bu kararının ardından bir açıklama yaparak, "Yoğunluğum sebebiyle Sportif AŞ'den istifa ettim. Yönetim Kurulu görevim devam ediyor. Sportif AŞ'ye dışarıdan her türlü desteği vermeye devam edeceğim." dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery