Galatasaray'da sürpriz istifa!

Galatasaray AŞ'de sürpriz bir istifa gelişmesi yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi olan Can Natan Galatasaray AŞ'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün Kap'a bildirdiği açıklamada, ''Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Natan 11.07.2024 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

İSTİFA SONRASI AÇIKLAMA