Galatasaray'da sürpriz istifa!

Galatasaray AŞ'de sürpriz bir istifa gelişmesi yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi olan Can Natan Galatasaray AŞ'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün Kap'a bildirdiği açıklamada, ''Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Natan 11.07.2024 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.
İSTİFA SONRASI AÇIKLAMA
Can Natan, bu kararının ardından bir açıklama yaparak, "Yoğunluğum sebebiyle Sportif AŞ'den istifa ettim. Yönetim Kurulu görevim devam ediyor. Sportif AŞ'ye dışarıdan her türlü desteği vermeye devam edeceğim." dedi.
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