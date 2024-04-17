Galatasaray'da Süper Kupa ve Ali Koç'a gönderme!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, nisan ayı divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Kükner, Süper Kupa'nın 19 Mayıs'ta kaldırılması gerektiğini söyledi. Reşit Ömer Kükner ayrıca, Erden Timur'a göndermede bulunan ve, "Gece yatarken bizi düşün" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. İşte o sözler...
"3-0'lık galibiyet, resmen tescil edildi. Süper Kupa resmen Galatasaray'ın. Eğer mümkün olursa, teknik olarak bilmiyorum, bu kupayı 19 Mayıs'ta Ali Sami Yen'de alalım, çifte kupayı kaldıralım. Bir taşla iki kuş vuralım. Federasyon ne der bilmiyorum ama 19 Mayıs'ta burada çifte kupayı görmek istiyorum. Kupa taraftarın önünde verilmeli. Urfa'da korkup kaçanların, sahadan çekilmeyi günler önce planlayanların dersini 50 bin taraftar önünde bir kez daha verelim."
"Galatasaray Yöneticileri, Galatasaray çalışanları vicdanları rahat olarak, görevlerini yapmış olarak uyurlar. Kimseden uyku konusunda ders alacak hali yoktur Galatasaray yöneticilerinin. Bazı kişilerin müptelası olduğu kuru, sulu maddelerin etkisiyle sızıp kalmaz Galatasaray yöneticileri, rahat rahat uyurlar."
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan Dursun Özbek ise, "Bu kürsü, serbest bir kürsü ama bu kürsü Galatasaray'ın kürsüsü. Bu kürsüden ifade edilenler bütün Galatasaraylıları bağlar. Onun için dikkat edilmeli. Ömer kardeşimin, konuşmasının sonunda ifade ettiklerine katılmıyorum. Başkan olarak ben rahatsız oldum. Bu kürsüden her şeyin konuşulması ama usulü çerçevesi konuşulmasında fayda var." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ise, Ömer Reşit Kükner'in sözlerinin sehven söylediğini ve metinde yer almayacağını söyledi.
Kükner, Süper Kupa'nın 19 Mayıs'ta kaldırılması gerektiğini söyledi. Reşit Ömer Kükner ayrıca, Erden Timur'a göndermede bulunan ve, "Gece yatarken bizi düşün" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. İşte o sözler...
"3-0'lık galibiyet, resmen tescil edildi. Süper Kupa resmen Galatasaray'ın. Eğer mümkün olursa, teknik olarak bilmiyorum, bu kupayı 19 Mayıs'ta Ali Sami Yen'de alalım, çifte kupayı kaldıralım. Bir taşla iki kuş vuralım. Federasyon ne der bilmiyorum ama 19 Mayıs'ta burada çifte kupayı görmek istiyorum. Kupa taraftarın önünde verilmeli. Urfa'da korkup kaçanların, sahadan çekilmeyi günler önce planlayanların dersini 50 bin taraftar önünde bir kez daha verelim."
"Galatasaray Yöneticileri, Galatasaray çalışanları vicdanları rahat olarak, görevlerini yapmış olarak uyurlar. Kimseden uyku konusunda ders alacak hali yoktur Galatasaray yöneticilerinin. Bazı kişilerin müptelası olduğu kuru, sulu maddelerin etkisiyle sızıp kalmaz Galatasaray yöneticileri, rahat rahat uyurlar."
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan Dursun Özbek ise, "Bu kürsü, serbest bir kürsü ama bu kürsü Galatasaray'ın kürsüsü. Bu kürsüden ifade edilenler bütün Galatasaraylıları bağlar. Onun için dikkat edilmeli. Ömer kardeşimin, konuşmasının sonunda ifade ettiklerine katılmıyorum. Başkan olarak ben rahatsız oldum. Bu kürsüden her şeyin konuşulması ama usulü çerçevesi konuşulmasında fayda var." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ise, Ömer Reşit Kükner'in sözlerinin sehven söylediğini ve metinde yer almayacağını söyledi.
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