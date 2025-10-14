14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Galatasaray'da stoper arayışı: 4 adaylı formül

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi savunma hattında belirsizlik sürüyor. Cezalı Sanchez ve sakat Singo'nun yokluğunda Abdülkerim'in partneri için Lemina, Metehan, Kaan ve Arda Ünyay değerlendiriliyor.

calendar 14 Ekim 2025 12:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da stoper arayışı: 4 adaylı formül
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli ara sonrası Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da savunma hattı belirsizliğini koruyor.
 
Cezalı Davinson Sanchez ve sakat Singo'nun yokluğunda, teknik direktör Okan Buruk, stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yanında oynayacak ismi belirlemeye çalışıyor.
 
LEMINA BİR ADIM ÖNDE
 
Beşiktaş derbisinde kırmızı kart sonrası savunmaya geçen Mario Lemina, sergilediği başarılı performansla ön plana çıktı. Okan Buruk'un öncelikli tercih olarak yine Lemina'yı düşündüğü belirtiliyor.
 
GENÇ METEHAN'A YAKIN TAKİP
 
Ancak Buruk, alternatifleri de gözden geçiriyor. Özellikle genç stoper Metehan Baltacı, milli aradaki antrenmanlarda as takımda denenmeye başladı. Teknik heyet, Metehan'ın fiziksel ve taktiksel uyumunu yakından izliyor.
 
KAAN VE ARDA DA LİSTEDE
 
Stoper arayışlarında iki alternatif daha var: Kaan Ayhan ve altyapıdan yetişen genç oyuncu Arda Ünyay. Kaan'ın sakatlığını büyük ölçüde atlatması teknik heyeti umutlandırırken, Arda da form grafiğiyle kendini göstermeye çalışıyor.
 
Başakşehir maçına kadar sürecek denemeler sonrası Okan Buruk'un savunma ikilisini netleştirmesi bekleniyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.