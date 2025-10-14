Galatasaray'da stoper arayışı: 4 adaylı formül

Milli ara sonrası Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Galatasaray 'da savunma hattı belirsizliğini koruyor.

Cezalı Davinson Sanchez ve sakat Singo'nun yokluğunda, teknik direktör Okan Buruk, stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yanında oynayacak ismi belirlemeye çalışıyor.

LEMINA BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart sonrası savunmaya geçen Mario Lemina, sergilediği başarılı performansla ön plana çıktı. Okan Buruk'un öncelikli tercih olarak yine Lemina'yı düşündüğü belirtiliyor.

GENÇ METEHAN'A YAKIN TAKİP

Ancak Buruk, alternatifleri de gözden geçiriyor. Özellikle genç stoper Metehan Baltacı, milli aradaki antrenmanlarda as takımda denenmeye başladı. Teknik heyet, Metehan'ın fiziksel ve taktiksel uyumunu yakından izliyor.

KAAN VE ARDA DA LİSTEDE

Stoper arayışlarında iki alternatif daha var: Kaan Ayhan ve altyapıdan yetişen genç oyuncu Arda Ünyay. Kaan'ın sakatlığını büyük ölçüde atlatması teknik heyeti umutlandırırken, Arda da form grafiğiyle kendini göstermeye çalışıyor.

Başakşehir maçına kadar sürecek denemeler sonrası Okan Buruk'un savunma ikilisini netleştirmesi bekleniyor.