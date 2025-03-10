Galatasaray'da soru: 'Mertens neden oynamıyor?'

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 22. haftasına kadar sadece 1 kez 64 dakikadan az sahada tuttuğu Mertens'e son haftalarda forma vermiyor.
Alanyaspor maçında Belçikalı futbolcuya hiç süre vermeyen Buruk, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ise Mertens'i sadece 13 dakika sahada tuttu.
Bu durum futbol yorumcularının da dikkatini çekti. Sergen Yalçın, Ümit Karan ve Tugay Kerimoğlu, Okan Buruk'a Mertens için benzer sorular yöneltti. Bu 3 yorumcunun açıklamaları şöyle:
"MERTENS OYNASA DAHA İYİ DEĞİL Mİ?"
Sergen Yalçın: "Morata bana sorarsan çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı. Beni hiç tutmadı. Bu oyun iki 9 ile olmaz. Mertens diye bir adam var, nerede? Morata'nın yerine Mertens oynasa daha iyi değil mi?"
"MERTENS NEDEN OYNAMIYOR?"
Tugay Kerimoğlu: "Soru şu; Mertens iki maçtır dinleniyor. Nedir, bir problemi mi var? Galatasaray'da oyun doldur boşalt gibi oynanmaya başladı. Alan Osimhen'e atmaya çalışıyor. Mertens neden oynamıyor bilmiyorum. 2 maç sonra Mertens kendini toparlayabilecek seviyede. Avrupa'nın olmaması sonrası burada Mertens'in dinlenme şansı da arttı."
"MERTENS İLE PROBLEM NE?"
Ümit Karan: "Okan Hocam sen Sara'dan 10 numarada olmayacağını öğrenemedin mi? Peki Mertens ile arandaki problem ne? Bilmediğimiz bir şey mi oldu? Mertens 3 haftadır dinleniyor."
Alanyaspor maçında Belçikalı futbolcuya hiç süre vermeyen Buruk, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ise Mertens'i sadece 13 dakika sahada tuttu.
Bu durum futbol yorumcularının da dikkatini çekti. Sergen Yalçın, Ümit Karan ve Tugay Kerimoğlu, Okan Buruk'a Mertens için benzer sorular yöneltti. Bu 3 yorumcunun açıklamaları şöyle:
"MERTENS OYNASA DAHA İYİ DEĞİL Mİ?"
Sergen Yalçın: "Morata bana sorarsan çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı. Beni hiç tutmadı. Bu oyun iki 9 ile olmaz. Mertens diye bir adam var, nerede? Morata'nın yerine Mertens oynasa daha iyi değil mi?"
"MERTENS NEDEN OYNAMIYOR?"
Tugay Kerimoğlu: "Soru şu; Mertens iki maçtır dinleniyor. Nedir, bir problemi mi var? Galatasaray'da oyun doldur boşalt gibi oynanmaya başladı. Alan Osimhen'e atmaya çalışıyor. Mertens neden oynamıyor bilmiyorum. 2 maç sonra Mertens kendini toparlayabilecek seviyede. Avrupa'nın olmaması sonrası burada Mertens'in dinlenme şansı da arttı."
"MERTENS İLE PROBLEM NE?"
Ümit Karan: "Okan Hocam sen Sara'dan 10 numarada olmayacağını öğrenemedin mi? Peki Mertens ile arandaki problem ne? Bilmediğimiz bir şey mi oldu? Mertens 3 haftadır dinleniyor."
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