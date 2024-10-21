Galatasaray'da sol bek Berkan'da

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Ismail Jakobs'un en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında Jakobs sakatlandıktan sonra oyuna Berkan Kutlu'yu sürmüştü. Başarılı teknik adam, Jakobs'un yokluğunda Berkan'a forma vermeye devam edecek.
Galatasaray'da sol bekte Elias Jelert de alternatiflerden biri olacak.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında Jakobs sakatlandıktan sonra oyuna Berkan Kutlu'yu sürmüştü. Başarılı teknik adam, Jakobs'un yokluğunda Berkan'a forma vermeye devam edecek.
Galatasaray'da sol bekte Elias Jelert de alternatiflerden biri olacak.