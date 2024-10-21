Galatasaray'da sol bek Berkan'da

Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlığında sol bekte Berkan Kutlu forma giyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sol bek Berkan'da
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21 Ekim 2024 09:48
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Ismail Jakobs'un en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında Jakobs sakatlandıktan sonra oyuna Berkan Kutlu'yu sürmüştü. Başarılı teknik adam, Jakobs'un yokluğunda Berkan'a forma vermeye devam edecek.

Galatasaray'da sol bekte Elias Jelert de alternatiflerden biri olacak.

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