Galatasaray'da seri devam ediyor!

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, iç sahadaki namağlup serisine devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da seri devam ediyor!
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25 Şubat 2025 08:58
Son güncelleme 25 Şubat 2025 09:00
Galatasaray, Fenerbahçe'yi Rams Park'ta ağırladı. Derbi başladığı gibi 0-0 bitti.

Galatasaray, bu skorla ezeli rakibi ile puan farkını korudu ve istediğini aldı. Okan Buruk'un talebeleri böylece evindeki yenilmezlik serisine devam etti.

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı 13 maçta hiç mağlup olmadı. Bu sezon sahasındaki maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kuran sanı kırmızılıların RAMS Park'taki 13 lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberliği bulunuyor.

Galatasaray, bu periyotta puan kayıplarını Eyüpspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşısında yaşadı.

En son geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray, ardından evinde hiç kaybetmedi. Ayrıca da ligdeki yenilmemezlik serisini de 25 maça çıkardı.




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