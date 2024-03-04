Galatasaray'da Sergio Oliveira krizinin perde arkası

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile Sergio Oliveira arasında yaşanan krizin perde arkası aydınlandı.
Sarı kırmızılılar, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 45 dakikasını 1-0 geride kapattı. Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken iki oyuncu değişikliği yaptı. Tete ile birlikte Sergio Oliveira da kenara geldi.
OKAN BURUK ELİNİ UZATTI, OLIVEIRA SIKMADI
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Mücadelenin 2-0 sona ermesinin ardından Okan Buruk, soyunma odasında tek tek tüm futbolcularının elini sıkarak teselli etti. Sıra Sergio Oliveira'ya da geldi ve Okan Buruk elini uzattı. Ancak, Portekizli oyuncu Okan Buruk'un uzattığı eli sıkmak istemedi.
"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI!"
Sergio Oliveira, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti. Okan Buruk ile arasında bir süre İtalyanca tartışma yaşandı.
ANTRENMANLARA BİLE ALMADI
Bu olayın ardından Okan Buruk, Sergio Oliveira'yı Beşiktaş ile oynanan maçtan önceki hiçbir antrenmana almadı ve kadro dışı bıraktı.
KESİN KARARI YÖNETİM VERECEK
Sergio Oliveira ile ilgili kesin kararın Galatasaray yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrasında kendisine sorulan "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusuna, "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." cevabını verdi.
Sarı kırmızılılar, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 45 dakikasını 1-0 geride kapattı. Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken iki oyuncu değişikliği yaptı. Tete ile birlikte Sergio Oliveira da kenara geldi.
OKAN BURUK ELİNİ UZATTI, OLIVEIRA SIKMADI
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Mücadelenin 2-0 sona ermesinin ardından Okan Buruk, soyunma odasında tek tek tüm futbolcularının elini sıkarak teselli etti. Sıra Sergio Oliveira'ya da geldi ve Okan Buruk elini uzattı. Ancak, Portekizli oyuncu Okan Buruk'un uzattığı eli sıkmak istemedi.
"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI!"
Sergio Oliveira, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti. Okan Buruk ile arasında bir süre İtalyanca tartışma yaşandı.
ANTRENMANLARA BİLE ALMADI
Bu olayın ardından Okan Buruk, Sergio Oliveira'yı Beşiktaş ile oynanan maçtan önceki hiçbir antrenmana almadı ve kadro dışı bıraktı.
KESİN KARARI YÖNETİM VERECEK
Sergio Oliveira ile ilgili kesin kararın Galatasaray yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrasında kendisine sorulan "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusuna, "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." cevabını verdi.