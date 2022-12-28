Galatasaray'da Haris Seferovic'in formsuzluğu hem onu hem de yönetimi zorluyor.Benfica'dan birinci forvet olarak kiralanan 30 yaşındaki golcü, sezona başlayan isimdi. İlk dört hafta on birdeydi. Galatasaray bu maçlarda 4 puan kaybetti. Ardından formasını 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'e kaptırdı. Mauro Icardi 8 Eylül'de transfer edildi. Seferovic üçüncü tercih durumuna düştü. Kartopu çığa dönüştü. Son olarak 23 Ekim'de oynayan İsviçreli yıldız bunalıma girdi.Dünya Kupası'nda oynamasına rağmen Galatasaray'da formayı unutması sonrası Haris Seferovic yönetimle geleceğini masaya yatırdı. Moral açıdan iyi durumda olmadığını belirten yıldız oyuncu, kendisi hakkındaki kararın ne olacağını sordu. Yönetim, beklemesini söyledi ancak aslında çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı idareciler yedek kalmayı sorun etmeyecek bir santrfor arıyor. Bu isimlerin transferinde mesafe alınırsa Seferovic'in ayrılmasına izin verilecek.Galatasaray'ın ilk adayı Deniz Undaz… Brighton'ın gurbetçi santrforu için 1.5 senelik kiralama formülü düşünülüyor. Ayrıca Edin Dzeko da menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Inter'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek 36 yaşındaki Boşnak yıldız, bu sezon 21 maçta 9 gol-4 asist üretti. Yönetim bu oyuncuyu Okan Buruk'a soracak.