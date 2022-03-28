Galatasaray'da seçim tarihi resmen belli oldu

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.



Sarı-kırmızılı camiada seçime girecek olan başkan adaylarının listelerini bildirmeleri için son tarih 8 Nisan 2022 olarak belirlendi.



İŞTE RESMİ AÇIKLAMA



"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.



Üyelerimize duyurulur.



Saygılarımızla,



Galatasaray Spor Kulübü Derneği



Yönetim Kurulu"





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