Galatasaray'da seçim tarihi resmen belli oldu

Galatasaray Kulübü'nde seçim tarihi resmen açıklandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da seçim tarihi resmen belli oldu
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28 Mart 2022 17:18
Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı camiada seçime girecek olan başkan adaylarının listelerini bildirmeleri için son tarih 8 Nisan 2022 olarak belirlendi.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu"

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