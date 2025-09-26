26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Galatasaray'da Sane'den taraftara jest

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, düşük performansına rağmen kulübe bağlılığını üç yıllığına loca satın alarak gösterdi.

calendar 26 Eylül 2025 08:36
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sane'den taraftara jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane henüz beklentileri tam olarak karşılayamadı.
 
Sarı kırmızılıların mayıs ayında görüşmelere başladığı yıldız oyuncu Bayern'in 'kal' ısrarına rağmen Galatasaray'a gelmeyi tercih etti, kendisine yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.
 
Konyaspor maçında takım oyununa katkısı, savunma bekine pres gücü ile desteği teknik heyetten olumlu puan alsa da Sane şu ana kadar toplamda bir gol, bir asistlik katkı verebildi. Ancak Alman yıldız, Galatasaray'a dair hayalleri, hedefleri ve aidiyetini sürpriz bir hamle ile gösterdi.
 
SEKİZ KİŞİLİK LOCA ALDI
 
Leroy Sane, Rams Park'tan loca satın aldı. Alman yıldız, Galatasaray yönetimi ile görüşerek sekiz kişilik loca satın aldı. Misafirlerini ve ailesini maçlarda ağırlamak isteyen Alman yıldız, üç seneliğine loca sahibi oldu. Locanın yaklaşık 1.5 milyon euroluk ücreti de yıldız futbolcunun alacaklarından düşülecek.
 
Leroy Sane, locasını yakın dostu, arkadaşı İlkay Gündoğan ile birlikte kullanacak. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, 10 milyon euro yıllık ücret, 10 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro da sadakat primi alan Sane'den artık maçlarda da kendisini göstermesini bekliyor. 
 
SIFIR İSABETLİ ORTA
 
Leroy Sane, Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasında tek bir isabetli orta yapamazken 19 top kaybı yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sane, sarı kırmızılı formayla tek golünü Kayseri deplasmanında kaydetti. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.