Galatasaray'da Sane'den taraftara jest

Galatasaray 'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane henüz beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Sarı kırmızılıların mayıs ayında görüşmelere başladığı yıldız oyuncu Bayern'in 'kal' ısrarına rağmen Galatasaray'a gelmeyi tercih etti, kendisine yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.

Konyaspor maçında takım oyununa katkısı, savunma bekine pres gücü ile desteği teknik heyetten olumlu puan alsa da Sane şu ana kadar toplamda bir gol, bir asistlik katkı verebildi. Ancak Alman yıldız, Galatasaray'a dair hayalleri, hedefleri ve aidiyetini sürpriz bir hamle ile gösterdi.

SEKİZ KİŞİLİK LOCA ALDI

Leroy Sane, Rams Park'tan loca satın aldı. Alman yıldız, Galatasaray yönetimi ile görüşerek sekiz kişilik loca satın aldı. Misafirlerini ve ailesini maçlarda ağırlamak isteyen Alman yıldız, üç seneliğine loca sahibi oldu. Locanın yaklaşık 1.5 milyon euroluk ücreti de yıldız futbolcunun alacaklarından düşülecek.

Leroy Sane, locasını yakın dostu, arkadaşı İlkay Gündoğan ile birlikte kullanacak. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, 10 milyon euro yıllık ücret, 10 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro da sadakat primi alan Sane'den artık maçlarda da kendisini göstermesini bekliyor.

SIFIR İSABETLİ ORTA

Leroy Sane, Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasında tek bir isabetli orta yapamazken 19 top kaybı yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sane, sarı kırmızılı formayla tek golünü Kayseri deplasmanında kaydetti.