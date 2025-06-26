26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Galatasaray'da sağ beke Omar Traore!

Galatasaray, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Omar Traore ile ilgileniyor.

calendar 26 Haziran 2025 12:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da sağ beke Omar Traore!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Leroy Sane'nin ardından transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Almanya'dan sağ bek iddiası gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Omar Traore ile ilgileniyor.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR


Sarı-kırmızılıların bu transferde yalnız olmadığı ve Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin'in de Traore ile ilgilendiği yazıldı. Bu takımlar arasından Borussia Mönchengladbach'ın transfer için harekete geçtiği ve Traore ile görüştüğü kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Heidenheim'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Traore, 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.