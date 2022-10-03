Galatasaray'da Sacha Boey'a özel tebrik

Sezon başında gönderilecekler arasında yer alan ve sonrasında takıma katılan Sacha Boey, ilk haftadan beri müthiş bir performans sergiliyor.Son olarak Adana Demirspor karşısında da forma giyen yıldız sağ bek, Henry Onyekuru'ya göz açtırmamıştı.Savunmanın yanısıra hücuma da çok ciddi bir katkı veren 22 yaşındaki futbolcu, sahanın en iyilerinden biri oldu. Boey'in, teknik ekip tarafından özel olarak tebrik edildiği bildirildi.