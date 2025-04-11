Galatasaray'da penaltı itirazı!

Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelede bir penaltı itirazında bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Ozan Ergün'e baktı.
Hakem Ozan Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Galatasaraylı oyuncular, hakem Ergün'ün bu kararına itirazda bulundu.
Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Ozan Ergün'e baktı.
Hakem Ozan Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Galatasaraylı oyuncular, hakem Ergün'ün bu kararına itirazda bulundu.