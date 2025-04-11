Galatasaray'da penaltı itirazı!

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında Lucas Torreira'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün, oyunu sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da penaltı itirazı!
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11 Nisan 2025 21:00
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelede bir penaltı itirazında bulundu.

Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Ozan Ergün'e baktı.

Hakem Ozan Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Galatasaraylı oyuncular, hakem Ergün'ün bu kararına itirazda bulundu.





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