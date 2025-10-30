30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Galatasaray'da Osimhen fırtınası

75 milyon euro gibi rekor bir ücretle parçalı formayı giymeye başlayan Victor Osimhen, sahada olduğu her mücadelede Galatasaray adına fark yaratıyor.

calendar 30 Ekim 2025 10:36
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Dünyanın sayılı golcüleri arasında gösterilen Osimhen, Galatasaray forması giydiği ilk günden itibaren taraftarlar ile arasında önemli bir bağ kurdu.

75 milyon euro gibi rekor bir ücretle parçalı formayı giymeye başlayan Osimhen, sahada olduğu her mücadelede fark yaratıyor.

Trabzonspor derbisinde de 26 yaşındaki futbolcu takımının en önemli silahı olacak. Geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı 2 gol atan ve kupayı getiren Osimhen, yine sahaya 11'de çıkacak.

3 İSİM NİJERYALI YILDIZI DESTEKLEYECEK

Icardi'yi kulübede bekletecek olan teknik direktör Okan Buruk, yine forvette Osimhen ile rakiplerini yıpratacak. Bu sezon sahaya çıktığı maçlarda toplamda 6 gole imzasını atan Nijeryalı oyuncu, skor haricinde de sahada inanılmaz işler yapıyor.

Özellikle hücum presini başlatan ve kaptığı toplarla takım arkadaşlarına yardımcı olan 26 yaşındaki futbolcu, bordomavili takıma karşı da gollerine yenilerini eklemeye çalışacak. Osimhen'i yine Sane, Yunus ve Barış Alper Yılmaz ileride destekleyecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
