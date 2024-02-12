Galatasaray'da Okan Buruk tarih yazıyor!

Galatasaray'ın başında önemli başarılara imza atan Okan Buruk, Süper Lig'deki Başakşehir zaferiyle iç sahada 16 maç peş peşe galibiyet yaşadı. Buruk, Aslantepe'de oynanacak; Antalya, Rize ve Hatay maçlarını kayıpsız geçmeleri halinde Mircea Lucescu'nun rekorunu kıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Okan Buruk tarih yazıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 09:49
Son güncelleme 12 Şubat 2024 09:50
Sarı-Kırmızılı ekibi geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, bu sezon da yoluna dolu dizgin devam ediyor. 50 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında çıktığı maçlarda aldığı galibiyetlerle müthiş bir başarı yakaladı ve bu anlamda, Sarı-Kırmızılı takımda görev yapan Lucescu'da bulunan rekoru gözüne kestirdi. 

30 maçta, 28 galibiyet...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, önceki akşam sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Sarı-Kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

3 maç kaldı!

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor... Cim Bom, geçen sezondan itibaren Aslantepe'de peş peşe 16. lig galibiyetine ulaşırken bu başarının mimarı olan teknik direktör Okan Buruk'un bir konuda daha Galatasaray tarihine geçmesine sadece 3 maç kaldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery