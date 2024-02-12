Galatasaray'da Okan Buruk tarih yazıyor!

Sarı-Kırmızılı ekibi geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, bu sezon da yoluna dolu dizgin devam ediyor. 50 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında çıktığı maçlarda aldığı galibiyetlerle müthiş bir başarı yakaladı ve bu anlamda, Sarı-Kırmızılı takımda görev yapan Lucescu'da bulunan rekoru gözüne kestirdi.
30 maçta, 28 galibiyet...
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, önceki akşam sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Sarı-Kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
3 maç kaldı!
Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor... Cim Bom, geçen sezondan itibaren Aslantepe'de peş peşe 16. lig galibiyetine ulaşırken bu başarının mimarı olan teknik direktör Okan Buruk'un bir konuda daha Galatasaray tarihine geçmesine sadece 3 maç kaldı.
30 maçta, 28 galibiyet...
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, önceki akşam sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Sarı-Kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
3 maç kaldı!
Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor... Cim Bom, geçen sezondan itibaren Aslantepe'de peş peşe 16. lig galibiyetine ulaşırken bu başarının mimarı olan teknik direktör Okan Buruk'un bir konuda daha Galatasaray tarihine geçmesine sadece 3 maç kaldı.