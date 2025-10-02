Galatasaray'da ödülün yarısı takıma!

10 gündür izin yapmadan Alanyaspor ve Liverpool maçlarına hazırlanan Galatasaraylı oyuncuları, Liverpool maçı sonrası soyunma odasında çifte sürpriz bekliyordu.
UEFA'dan gelecek 2.1 milyon Euro değerindeki galibiyet ödülünün yarısı prim olarak takıma dağıtılacak. Teknik direktör Okan Buruk da Liverpool maçında yorulan oyuncularını 1 gün izinle ödüllendirdi. Bu haberlere çok sevinen sarı-kırmızılı takım, soyunma odasını tezahüratlarla inletti.
Kemerburgaz'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları perşembe akşamı başlayacak.
UEFA'dan gelecek 2.1 milyon Euro değerindeki galibiyet ödülünün yarısı prim olarak takıma dağıtılacak. Teknik direktör Okan Buruk da Liverpool maçında yorulan oyuncularını 1 gün izinle ödüllendirdi. Bu haberlere çok sevinen sarı-kırmızılı takım, soyunma odasını tezahüratlarla inletti.
Kemerburgaz'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları perşembe akşamı başlayacak.