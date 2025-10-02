01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Galatasaray'da ödülün yarısı takıma!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından oyunculara bir gün izin verdi. UEFA'dan gelecek 2.1 milyon Euro değerindeki galibiyet ödülünün yarısı da prim olarak takıma dağıtılacak.

calendar 02 Ekim 2025 07:51 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 07:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
10 gündür izin yapmadan Alanyaspor ve Liverpool maçlarına hazırlanan Galatasaraylı oyuncuları, Liverpool maçı sonrası soyunma odasında çifte sürpriz bekliyordu.

UEFA'dan gelecek 2.1 milyon Euro değerindeki galibiyet ödülünün yarısı prim olarak takıma dağıtılacak. Teknik direktör Okan Buruk da Liverpool maçında yorulan oyuncularını 1 gün izinle ödüllendirdi. Bu haberlere çok sevinen sarı-kırmızılı takım, soyunma odasını tezahüratlarla inletti.

Kemerburgaz'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları perşembe akşamı başlayacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
