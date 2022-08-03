Galatasaray'da Nelsson kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Marcao'dan sonra teklif alan bir diğer isim olan stoper oyuncusu Victor Nelsson için kararını verdi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nelsson kararı
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03 Ağustos 2022 14:53
Yeni sezon için kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi. Marcao'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılarda Victor Nelsson'un durumu merak konusu...

Marcao yerine Abdülkerim Bardakcı hamlesini yapan yönetim, Okan hocanın raporları doğrultusunda hamlelerini yapıyor. Şampiyonluk için iddialı bir takım kuran başkan Dursun Özbek, hocası Okan Buruk'u zor durumda bırakacak oyuncu satışına sıcak bakmıyor.

NELSSON'A GELEN TEKLİF REDDEDİLDİ

Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden biri olan Nelsson'a teklifler geldiği ortaya çıkmıştı. İtalyan ekibi Torino'nun Victor Nelsson için yaptığı 10 milyon euroluk teklif reddedildi.

SEZON PLANLAMASI NELSSON-ABDÜLKERİM İKİLİSİ

Serbest kalma maddesi 25 milyon euro olan 24 yaşındaki Danimarkalı stoper için Torino ile pazarlığa oturmayan Galatasaray yeni sezon planlamasını Nelsson-Abdülkerim ikilisine göre yapıyor.

15 MİLYON EURONUN ALTINDAKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Victor Nelsson için 15 milyon euronun altında gelecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacak. 




 
 

 

 

 

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