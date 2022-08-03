Yeni sezon için kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi. Marcao'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılarda Victor Nelsson'un durumu merak konusu...Marcao yerine Abdülkerim Bardakcı hamlesini yapan yönetim, Okan hocanın raporları doğrultusunda hamlelerini yapıyor. Şampiyonluk için iddialı bir takım kuran başkan Dursun Özbek, hocası Okan Buruk'u zor durumda bırakacak oyuncu satışına sıcak bakmıyor.Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden biri olan Nelsson'a teklifler geldiği ortaya çıkmıştı. İtalyan ekibi Torino'nun Victor Nelsson için yaptığı 10 milyon euroluk teklif reddedildi.Serbest kalma maddesi 25 milyon euro olan 24 yaşındaki Danimarkalı stoper için Torino ile pazarlığa oturmayan Galatasaray yeni sezon planlamasını Nelsson-Abdülkerim ikilisine göre yapıyor.Victor Nelsson için 15 milyon euronun altında gelecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacak.