'da gözden düşen ve dördüncü stoper konumuna gelen'a geleceksarı kırmızılı yönetimGeçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi.Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.Ocak ayında ayrılmayı düşünen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi hemen kabul etmeye hazır.Kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Zaniolo için İtalyan basınından Napoli iddiası geldi. Bu sezon Premier Lig'de 10 maça çıkan ancak gol ve asist katkısı sağlayamayan 24 yaşındaki on numaranın ayrılacağı iddiaları da ortaya atıldı.