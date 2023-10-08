Galatasaray'da Ndombele alkış aldı

Galatasaray'ın flaş transferlerinden Tanguy Ndombele, 11'deki ilk sınavında alkışları topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Ndombele alkış aldı
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08 Ekim 2023 10:09

Yaz döneminin flaş transferlerinden Tanguy Ndombele, Galatasaray kariyerinde dün ilk kez 11'de yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Okan Buruk, Fransız oyuncu ile ilgili olarak, "Tanguy Ndombele ilk kez 11'de başlayacak. Onun da performansını görmek istiyoruz. Oyuncuları hazırlıyoruz ve yarışıyoruz" değerlendirmesini yaptı. 26 yaşındaki yıldız, sahada kaldığı süre içerisinde elinden geleni yaptı.



11'DEKİ İLK SINAVINDA ALKIŞLARI TOPLADI

Ndombele, Torreira ile birlikte uyumlu bir görüntü sergiledi. Yıldız orta saha oyuncusu, hücumda da elinden geleni yaparken, takımının ataklarında önemli katkı verdi. Tecrübeli futbolcu, 11'deki ilk sınavında alkışları topladı. Ndombele, 63 dakika sahada kaldı. 

 
 

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