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Galatasaray'da Muslera yerine 4 transfer adayı!

Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi yerine 4 aday bulunuyor.

calendar 22 Mayıs 2025 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 09:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Muslera yerine 4 transfer adayı!
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Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölge için kaleci arayışlarını sürdürüyor.

GÜNDEMDEKİ 4 İSİM

Sarı-kırmızılı takımın gündeminde bu bölge için çok sayıda aday olduğu ancak yönetimin şu an için 4 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kurmayların Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın arkasında yedek bekleyen Ukraynalı eldiven Andriy Lunin, Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka, Santos'un Brezilyalı file bekçisi Gabriel Brazao ve Napoli ile sözleşmesi sona erecek İtalyan kaleci Alex Meret için temaslarını sürdürüyor, yönetimin şu an için 4 önemli kaleciye de eşit mesafede olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞME DURUMLARI

Yapılacak görüşmelerin ardından bu listedeki isimlerden birinin transfer için ön plana çıkabileceği de gelen haberler arasında. 26 yaşındaki Lunin'in kontratı 2030'da bitecek. Bulka'nın ise Nice ile 1 yıl daha kontrat bulunuyor. Brazao'nun da Santos ile 2028'e dek sözleşmesi var.


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