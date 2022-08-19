Galatasaray'da Mertens ile Torreira 11'e

Ligde geçen hafta evinde Giresun'dan şok bir yenilgi alan G.Saray bugün deplasmanda Ümraniye ile karşılaşacak.



Teknik direktör Okan Buruk, Giresun karşısında sonradan oyuna dahil ettiği iki yeni yıldızı Dries Mertens ile Lucas Torreira'ya bugün Ümraniye'ye karşı ilk 11'de görev verecek.



Geçtiğimiz hafta hatalı geri pası ile tepki çeken ve yenilen golde kritik bir yanlışa imza atan Abdülkerim de bugün de 11'de olacak.



MIDTSJO 2-3 HAFTA YOK



Bu arada G.Saray'da Midtsjö şoku yaşanıyor. Sol arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan uzak kalacak





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