Galatasaray'da Mertens ile Torreira 11'e

Dries Mertens ve Lucas Torreira, Ümraniyespor maçında ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Ancak takımın Norveçli oyuncusu Midtsjö sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens ile Torreira 11'e
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19 Ağustos 2022 11:14
Ligde geçen hafta evinde Giresun'dan şok bir yenilgi alan G.Saray bugün deplasmanda Ümraniye ile karşılaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Giresun karşısında sonradan oyuna dahil ettiği iki yeni yıldızı Dries Mertens ile Lucas Torreira'ya bugün Ümraniye'ye karşı ilk 11'de görev verecek.

Geçtiğimiz hafta hatalı geri pası ile tepki çeken ve yenilen golde kritik bir yanlışa imza atan Abdülkerim de bugün de 11'de olacak.

MIDTSJO 2-3 HAFTA YOK

Bu arada G.Saray'da Midtsjö şoku yaşanıyor. Sol arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan uzak kalacak

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