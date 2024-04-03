Galatasaray'da Mertens hız kesmiyor

Galatasaray'da son dönemin formda oyuncularının başında gelen Dries Mertens, Hatayspor karşısında da etkiliydi.
Milli aradan önce 4-3 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 1 gol ve 1 asistle oynayan Mertens, dün akşam 12. dakikada Icardi'nin attığı golde asisti yaptı.
TADIC'İ YAKALADI
Son 3 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynayan 37 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de asist sayısını 12'ye yükselterek bu alanda Fenerbahçe'den Dusan Tadic'i yakaladı. Bu kategoride zirvede ise Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic (13 asist) yer alıyor.
Milli aradan önce 4-3 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 1 gol ve 1 asistle oynayan Mertens, dün akşam 12. dakikada Icardi'nin attığı golde asisti yaptı.
TADIC'İ YAKALADI
Son 3 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynayan 37 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de asist sayısını 12'ye yükselterek bu alanda Fenerbahçe'den Dusan Tadic'i yakaladı. Bu kategoride zirvede ise Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic (13 asist) yer alıyor.