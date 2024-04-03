Galatasaray'da Mertens hız kesmiyor

Galatasaray'da son dönemin formda oyuncularının başında gelen Dries Mertens, Hatay maçında da etkili görüntüsüyle dikkat çekti. Belçikalı yıldız, 12. dakikada Icardi'nin attığı golde asisti yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens hız kesmiyor
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03 Nisan 2024 11:41
Galatasaray'da son dönemin formda oyuncularının başında gelen Dries Mertens, Hatayspor karşısında da etkiliydi.

Milli aradan önce 4-3 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 1 gol ve 1 asistle oynayan Mertens, dün akşam 12. dakikada Icardi'nin attığı golde asisti yaptı.

TADIC'İ YAKALADI

Son 3 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynayan 37 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de asist sayısını 12'ye yükselterek bu alanda Fenerbahçe'den Dusan Tadic'i yakaladı. Bu kategoride zirvede ise Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic (13 asist) yer alıyor.  

 
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