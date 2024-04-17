Galatasaray'da Mertens fırtınası!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta son haftalarda eleştiriliyordu. Bu yıl rotasyona düşeceği düşünülen Belçikalı yıldız, beklentileri taca attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Mertens fırtınası!
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17 Nisan 2024 09:20
Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens, performansıyla dikkat çekiyor...

BEKLENTİLERİ TACA ATTI

Dries Mertens geçen sezon kazanılan şampiyonlukta son haftalarda eleştiriliyordu. Bu yıl rotasyona düşeceği düşünülen Belçikalı yıldız, beklentileri taca attı.

Futbolu ve takımın oyununa etkisiyle uzun yıllar üst seviyede oynama sebebini kanıtladı.

37 yaşındaki yıldız, Alanyaspor karşısında verdiği gol pasıyla bu sezon 10. asistine imza attı. 45 maçta forma giyerek kariyer rekoru olan 51'e çok yaklaşan tecrübeli 10 numara, 8 kez de rakip ağları sarstı.

DOUBLE DOUBLE YAPMAK İSTİYOR

18 gole etki eden Mertens'in daha yukarılara çıkmasına ise direkler engel oldu. Nefis şutlarında 6 kez direğe takılan yıldız, gelecek haftalarda 'double double' yapmak istiyor.  

 
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