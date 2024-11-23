Galatasaray'da Mauro Icardi'nin görevi Sallai'nin!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin yokluğunda bile çift forvetten vazgeçmeyecek. Sarı-kırmızılılarda uç bölgede Victor Osimhen'in partneri Roland Sallai olacak. Teknik direktör Okan Buruk, bunun ilk uygulamasını Bodrumspor karşısında gerçekleştirme kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin görevi Sallai'nin!
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23 Kasım 2024 09:17
Tottenham maçında başarıyla uygulanan 3-4-1-2 formasyonundan vazgeçmeyi düşünmeyen Buruk, Bodrumspor karşısında Macar futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.

Roland Sallai'nin hücum bölgesinde her pozisyonda oynayabilmesinin büyük avantaj olduğu, bu nedenle Osimhen'le birbirlerini tamamlayacaklarının öngörüldüğü bildirildi.

MERTENS DE EN UCA KAYACAK

Buruk'un yine maç içinde zaman zaman Mertens'in de en uca kaymasını isteyeceği vurgulandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Belçikalı futbolcunun bu konuda tecrübeli olmasının işlerini kolaylaştırdığını düşünüyor.

Sarı-kırmızılı hocanın, bu durumda ise Sallai veya Yunus'tan birini 10 numara pozisyonuna çekip, diğerini kanata göndereceği belirtildi. Galatasaray'ın taktik antrenmanlarında bu kurguyu deneyen Okan Buruk'un, oyuncuların farklı pozisyonlarda oynayabilmesinin avantajını kullanmak istediği ifade edildi.

SADECE NELSSON DEĞİŞİKLİĞİ

Bodrumspor karşısında 3-4-1-2 ile sahaya çıkacak olan Galatasaray'da cezalı Davinson Sanchez'in yokluğunda Nelsson savunmanın merkezinde forma giyecek. Buruk bunun dışında bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Özellikle Macaristan Milli Takımı formasıyla santrfor olarak oynadığı 5 lig maçında 4 gol atan Sallai, kulüplerde bu başarıyı gösteremedi. Galatasaraylı futbolcu, lig ve Avrupa'da 17 karşılaşmada forvet olarak oynarken, gol ve asist yapamadı. 

 
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