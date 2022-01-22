Galatasaray'da kritik eşik! Erken seçim ihtimali

Galatasaray'da çanlar Başkan Burak Elmas ve yönetimi için çalıyor. Fatih Terim'in görevine son verilip yerine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılarda futboldaki kötü gidişe son verilmemesi Elmas'ı güç durumda bıraktı.



Son olarak Kasımpaşa maçında tribünlerin istifaya davet ettiği Başkan Burak Elmas zor günler geçirirken, Trabzonspor ile yarın yapılacak karşılaşma birçok yönden büyük önem taşıyacak.



Başkanlığa seçilmesinin ardından 7 ay geçmesine karşın yapılan 25 milyon euroluk transfer sonunda ligde ve kupada yaşanan hüsran tepkileri de beraberinde getirdi. Taraftar, Kasımpaşa maçında yönetime sırtını dönerken, Fatih Terim kararı da bu eleştirilerin odak noktasına oturdu.



Mart ayındaki mali kongre kritik



Mart ayında yapılacak mali kongrede işlerinin zor olduğunu düşünen bir grup yönetici, Trabzon maçında da kötü bir sonucun ortaya çıkması durumunda Başkan Elmas'tan seçim kararı almasını isteyecek.



Küme düşme hattına dayanan sarı-kırmızılılar yarınki olası bir mağlubiyet durumunda kötü bir rüya görecek.



Özbek ve Öztürk'e ilgi



Camiada seçim için şimdiden start verilirken, iki isim ön plana çıktı. Eski başkan Dursun Özbek'in mayısta yapılacak bir olağanüstü seçimde aday olması için üyeler çaba harcarken, ön plana çıkan bir diğer isim ise son seçimde aday olan Metin Öztürk... Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından üçüncü sırada kalmıştı.



