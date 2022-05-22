Galatasaray'da kadro yapılanması 'nasıl olacak' şimdilik belli değil...



Birçok konu 11 Haziran'daki seçimin ardından netlik kazanacak. Buna karşılık Alanya'da devleşen Emre, Adana Demir'i sırtlayan Yunus ile Giresun'da kendisini ispatlayan Okan'ın takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. /img/59/2022/aa_26659716.jpg









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