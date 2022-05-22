Galatasaray'da kiralıklar geri dönüyor

Galatasaray'da, Alanyaspor'da devleşen Emre Akbaba, Adana Demir'i sırtlayan Yunus Akgün ile Giresun'da kendisini ispatlayan Okan Kocuk'un takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kiralıklar geri dönüyor
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22 Mayıs 2022 14:24
Galatasaray'da kadro yapılanması 'nasıl olacak' şimdilik belli değil...

Birçok konu 11 Haziran'daki seçimin ardından netlik kazanacak. Buna karşılık Alanya'da devleşen Emre, Adana Demir'i sırtlayan Yunus ile Giresun'da kendisini ispatlayan Okan'ın takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. /img/59/2022/aa_26659716.jpg

 

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